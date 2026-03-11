Gratteri valuta querela a giornali che hanno leso la su immagine

NAPOLI, 11 MAR – “Prendo atto della ennesima polemica. PerÃ² io so bene cosa significa essere bersaglio di minacce. Il nostro ordinamento prevede 90 giorni di tempo per presentare una querela penale e cinque anni per l’azione civile. Appena avrÃ² un po’ di tempo valuterÃ² se agire nei confronti di quei giornali che ritengo abbiano leso la mia immagine, con querela o con citazione civile”.

CosÃ¬, all’ANSA, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sulle polemiche relative alle sue dichiarazioni a una giornalista de Il Foglio. “Se l’espressione da me utilizzata in una forma concisa non andava bene mi dispiace”, ha aggiunto il procuratore di Napoli. “Questo Ã¨ il mio pensiero, – sottolinea – e gradirei non essere strumentalizzato ancora una volta. PerchÃ© io, tutti i giorni, da mesi, vengo minacciato di denunce, procedimenti disciplinari. Posso ipotizzare di farmi risarcire? O secondo una parte politica le regole valgono per tutti e non per me?”, conclude Gratteri. (ANSA)