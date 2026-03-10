Ministro Giuli contro la Russia: ‘autocrazia non esprime artisti liberi’

Roma, 10 mar.Â – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli Ã¨ tornato a criticare la decisione della Biennale di Venezia di ospitare il padiglione della Russia dopo gi anni di esclusione di Mosca dalla manifestazione. Il ministro ha riconosciuto che si tratta di una scelta della Biennale, di cui il governo prende atto, ma ha anche ha ribadito che, a suo avviso, in una autocrazia l’arte che fa riferimento allo Stato non puÃ² essere libera e l’unica arte libera in un contesto come quello della Russia sarebbe l’arte dissidente.

Giuli poi ha ripetuto il proprio convinto sostegno all’Ucraina. Il messaggio del ministro Ã¨ stato inviato in occasione della presentazione del porgetto di Padiglione Italia per la Biennale.

(askanews)