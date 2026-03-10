Anm: “Contro noi toni inaccettabili”

In queste ultime settimane abbiamo deciso di non rispondere mai agli attacchi ricevuti a più riprese da esponenti politici, anche di altissimo profilo. L’appello all’abbassamento dei toni che è stato rivolto a tutte le parti in causa dalla più alta carica dello Stato era, e ancora di più oggi, è assolutamente opportuno.

Per cui, anche se il tono e le argomentazioni contro la magistratura italiana sono oramai giunte a un livello inaccettabile per chi auspica la rispettosa collaborazione tra le istituzioni del nostro Paese, continueremo a mantenere inalterata la nostra linea”.

Così la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati. ANSA

“Giusi Bartolozzi, capa di Gabinetto del ministro Nordio, lo ammette senza mezzi termini: il loro obiettivo è togliere di mezzo la magistratura”. Lo scrive sui social il Pd, aggiungendo: “Il 22 e 23 marzo vota No a una giustizia controllata dal governo”.

Il post riporta anche una dichiarazione di Bartolozzi a una trasmissione televisiva: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”.ANSA

