Referendum, Nordio: ‘vittoria di Anm che diventa soggetto politico anomalo’

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ROMA, 24 MAR – “Purtroppo ora l’intervento della magistratura associata e sindacalizzata sarÃ  quello di una forte pressione politica. Ãˆ una vittoria dell’Anm, parliamoci chiaro. Questo darÃ  all’Anm un potere contrattuale che sarÃ  aumentato e di cui farÃ  i conti anche la sinistra perchÃ© prima o poi andranno anche loro al governo. Inoltre nella coalizione ci sarÃ  una controversia intestina per attribuirsi la vittoria. E dovranno fare i conti con l’Anm, la vera vincitrice, che diventa un soggetto politico anomalo, che si contrappone ai governi”. CosÃ¬ il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Sky Tg24. (ANSA)

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