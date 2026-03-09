8 marzo, Mattarella ricorda le staffette partigiane

ROMA, 09 MAR – Il voto alle donne nel 1946 fu “un’autentica rivoluzione, che poneva fine a una secolare storia di discriminazione e di emarginazione e segnava l’inizio di una nuova stagione, dove responsabilitÃ , opportunitÃ , diritti valevano per donne e uomini, finalmente su un piano di totale paritÃ .

Il loro ruolo protagonista le donne lo avevano testimoniato sempre e lo avevano ribadito sostenendo la societÃ e l’economia italiana durante i penosi anni dei due conflitti mondiali, prendendo anche parte attiva alla Liberazione, come staffette partigiane, come attiviste, come combattenti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale celebrando la “Giornata Internazionale della Donna”. (ANSA)

“Quest’anno la celebrazione riveste un significato speciale: ricorrerÃ tra breve l’ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno 1946, quando le italiane, chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono la democrazia nei Municipi soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della nuova Italia”, ha ricordato il capo dello Stato. (Askanews)