Forte boato presso ingresso dell’ambasciata Usa a Oslo

Un forte boato è stato sentito vicino all’ambasciata americana a Oslo

Lo riporta Reuters sul suo sito citando la polizia norvegese, secondo la quale non è chiaro cosa abbia causato il boato e chi ci sia dietro. “La polizia è in contatto con l’ambasciata e non ci sono notizie di feriti”, ha aggiunto la polizia.

Il boato era collegato all’esplosione di un ordigno che ha causato “lievi danni materiali” a uno degli ingressi dell’ambasciata statunitense a Oslo. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese. Al momento, sottolineano gli inquirenti, “è troppo presto” per determinare se l’esplosione sia da collegare al conflitto in corso tra Usa e Iran.ANSA