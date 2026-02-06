Epstein files, Norvegia: indagine su ex ministro ThorbjÃ¸rn Jagland

La polizia norvegese ha avviato un’indagine su un ex Segretario generale del Consiglio d’Europa per sospetta corruzione, in seguito alle rivelazioni contenute nei fascicoli Epstein.

Secondo l’autoritÃ norvegese per la lotta alla criminalitÃ economica, la polizia norvegese sta indagando sull’ex primo ministro ed ex presidente del comitato norvegese per il Nobel, ThorbjÃ¸rn Jagland (che assegnÃ² il premio a Obama, ndr)

Finora non Ã¨ stata presentata alcuna accusa formale. I documenti relativi al finanziatore e trafficante di sesso condannato Jeffrey Epstein menzionerebbero regali ricevuti da Jagland, nonchÃ© viaggi e prestiti presumibilmente pagati da Epstein. Le autoritÃ stanno ora lavorando per verificare queste affermazioni.

In un’e-mail a Epstein del 2014, Jagland avrebbe chiesto assistenza finanziaria per l’acquisto di una proprietÃ a Oslo. Secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese VG, Epstein avrebbe anche visitato la residenza di Jagland a Strasburgo almeno due volte mentre quest’ultimo ricopriva l’incarico di Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Lo srive Visegrad su X.

https://x.com/visegrad24/status/2019725526059909257