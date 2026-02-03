Arrestato figlio della principessa di Norvegia. Lei nei files Epstein

Domenica 1Â° febbraio la polizia di Oslo ha arrestato il figlio della principessa ereditaria norvegese, Marius Borg Hoiby, con nuove accuse a due giorni dell’inizio del processo per stupro, che si aprirÃ oggi, martedÃ¬ 3 febbraio.

Il 29enne, armato di una lama, avrebbe minacciato una donna. Lo conferma il dipartimento di polizia della capitale norvegese: “Hoiby Ã¨ stato arrestato domenica sera e accusato di lesioni personali, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo”.

Il figlio della principessa Mette-Marit Ã¨ imputato per ben 38 reati, tra cui quattro presunti stupri, aggressioni e violenze nei confronti di ex partner. I pubblici ministeri chiedono la custodia cautelare per quattro settimane per il rischio di reiterazione dei reati.

L’arresto mentre spuntano i legami tra la principessa e Epstein

La vicenda che si Ã¨ abbattuta da mesi sulla casa reale norvegese Ã¨ senza precedenti, ma ora l’arresto con una nuova accusa arriva in un momento particolarmente delicato che si intreccia con il caso Epstein. Il nome della principessa ereditaria Mette-Marit comparirebbe quasi un migliaio di volte nei nuovi fascicoli rivelati dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

La portata dei legami con il finanziere americano condannato per reati sessuali (tra cui pedofilia) ha costretto la principessa a rispondere alle rivelazioni: “Mi rammarico profondamente di aver avuto qualsiasi contatto con Epstein. Ãˆ semplicemente imbarazzante”, ha affermato in una dichiarazione, aggiungendo che quei rapporti “dimostrano scarsa capacitÃ di giudizio” da parte propria.

Il palazzo reale ha confermato che nel 2013 la principessa ha soggiornato per alcuni giorni nella residenza di Epstein a Palm Beach e lo ha incontrato in piÃ¹ occasioni, sottolineando tuttavia che non ha mai visitato la sua isola privata.

Hoiby non ha un ruolo ufficiale nella monarchia: ne Ã¨ entrato a far parte quando sua madre ha sposato il principe ereditario Haakon, nel 2001. Tuttavia, la gravitÃ delle accuse e ora le implicazioni dei contatti tra la principessa e il defunto Epstein ha indubbiamente messo in crisi la casata reale. “Mette-Marit potrÃ essere regina dopo questo?” Ã¨ la domanda sollevata dal quotidiano locale Aftenposten.

