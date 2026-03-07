Iran: ‘Hormuz aperto, colpiremo solo navi Usa e Israele’

TEHERAN, 07 MAR – “Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane”: lo ha detto il portavoce delle forze armate iraniane Abolfazl Shekarchi, aggiungendo “che l’Iran non puÃ² fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi e, se dovessero attraversare lo Stretto, la responsabilitÃ di qualsiasi incidente sarÃ loro, a causa della situazione di guerra”. (ANSA)