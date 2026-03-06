Trump alle forze iraniane: “deponete le armi e vi daremo l’immunità”

Donald Trump: “Invito ancora una volta tutti i membri della Guardia rivoluzionaria iraniana, l’esercito e la polizia a deporre le armi”. Ora è il momento di schierarsi dalla parte del popolo iraniano e di aiutarlo a riprendersi il suo Paese.
Dopo tutti questi anni, avrete la possibilità di riprendervi il vostro Paese. Accettate l’immunità, noi ve la daremo. Sarete perfettamente al sicuro con l’immunità totale o andrete incontro a una morte assolutamente certa, e non voglio vedere questo.”
Il video di Fox News.
PRESIDENT TRUMP: “I’m once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms.”
“Now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You’re gonna have a chance after all these years… pic.twitter.com/i4cT8fWNeA
