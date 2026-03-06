Trump alle forze iraniane: “deponete le armi e vi daremo l’immunità”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Donald Trump

Donald Trump: “Invito ancora una volta tutti i membri della Guardia rivoluzionaria iraniana, l’esercito e la polizia a deporre le armi”. Ora è il momento di schierarsi dalla parte del popolo iraniano e di aiutarlo a riprendersi il suo Paese.

Dopo tutti questi anni, avrete la possibilità di riprendervi il vostro Paese. Accettate l’immunità, noi ve la daremo. Sarete perfettamente al sicuro con l’immunità totale o andrete incontro a una morte assolutamente certa, e non voglio vedere questo.”

Il video di Fox News.

Articoli correlati

Pete Hegseth

Usa, Hegseth: ‘non accoglieremo rifugiati mediorientali’

Khalaf Ahmad Al Habtoor

Emirati Arabi, Khalaf Ahmad Al Habtoor: lettera aperta a Donald Trump

Donald Trump

Iran, Trump: “Devo essere coinvolto nella scelta del nuovo leader”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *