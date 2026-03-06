Trump a Zelensky: “darsi da fare e concludere un accordo, non avete le carte”

Donald Trump torna a criticare duramente Volodymyr Zelensky mentre il conflitto in Ucraina entra nel suo quinto anno dall’inizio dell’invasione russa

In un’intervista rilasciata a Politico, il tycoon ha ribadito che i negoziati sono in corso, ma ha rivolto un monito perentorio al leader di Kiev: “Zelensky deve darsi da fare e concludere un accordo”.

Secondo il presidente degli Stati Uniti, è “inimmaginabile” che proprio il leader ucraino rappresenti l’ostacolo principale alla risoluzione diplomatica. Incalzato dai giornalisti, Trump ha usato parole durissime sulla posizione negoziale di Kiev: “Non avete le carte. Ora ne ha ancora meno”, ha affermato, riferendosi al potere contrattuale ucraino sul campo.

Il tycoon si è detto invece convinto della volontà di Mosca di porre fine alle ostilità: “Penso che Putin sia pronto a un accordo”, ha ripetuto, insistendo sulla disponibilità del leader russo a sedersi al tavolo delle trattative.

rainews.it/maratona