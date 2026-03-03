Firenze, 17enne violentato mentre torna a casa in tramvia: arrestato marocchino

La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 32 anni con lâ€™accusa di violenza sessuale su minore

Lâ€™episodio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dal Corriere Fiorentino, sarebbe accaduto nella notte di San Valentino.Â Il diciassettenne, reduce da una serata trascorsa con amici e sotto l’effetto dell’alcol, si era addormentato sulla tramvia della linea T2 mentre tornava a casa. Alla fermata ”Regione Toscana”, il trentaduenne di origine marocchina, residente in Italia da tre anni e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, sarebbe salito sul convoglio, individuando il ragazzo in stato di incoscienza.

La dinamica Ã¨ stata ricostruita grazie alle immagini di videosorveglianza. Dalle immagini emerge che lâ€™indagato avrebbe preso il giovane in spalla, trasportandolo fino alla fermata del parcheggio scambiatore di viale Guidoni, secondo la ricostruzione della Procura, si sarebbe consumata la violenza.

Il diciassettenne Ã¨ riuscito a liberarsi, fuggire e chiedere aiuto, prima di rivolgersi all’ospedale pediatrico Meyer e presentare denuncia. L’arresto dell’indagato Ã¨ avvenuto nei pressi di un giaciglio di fortuna sotto il cavalcavia dove sarebbe avvenuto l’abuso.

All’udienza di convalida del fermo, l’uomo, assistito dall’avvocato Valentina Bertini, ha risposto alle domande del gip del Tribunale di Firenze, Gianluca Mancuso, chiedendo scusa e dichiarando di aver agito sotto l’effetto dell’alcol, confermando in parte le accuse contestate dalla Procura.

www.firenzetoday.it