Roma, rapina in casa: moglie di agente della Dia legata, picchiata e violentata

È stata legata, imbavagliata con lo scotch, picchiata e abusata. Vittima una donna, moglie di un agente della Dia

Una mattinata di terrore a Roma, con le forze dell’ordine che sono a caccia di tre uomini. Nel frattempo, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale e rapina aggravata. I fatti sono accaduti mercoledì 25 marzo intorno alle 11. A riportarlo è stato il quotidiano “Il messaggero”, con la notizia che è stata confermata a RomaToday da fonti investigative.

I tre, secondo quanto ricostruito, sono riusciti a entrare nell’abitazione situata nel centro della città con una scusa: alla vittima avrebbero detto che c’era una raccomandata da firmare. La donna ha aperto la porta e poi è iniziato l’incubo. I malviventi avevano il volto in parte coperto dai cappellini, ai piedi indossavano i calzari che si utilizzano in ospedale. Con il calcio della pistola hanno colpito alla testa la donna, che è stata legata a una sedia. Inoltre, le hanno tappato la bocca per non farla urlare.

Caccia ai banditi

Dopodiché, hanno iniziato a perlustrare la casa, dalla quale hanno rubato soldi e gioielli per un valore stimato in 2mila euro. Infine, avrebbero abusato della vittima. A farli desistere e mettere in fuga qualcuno che, a un certo punto, ha suonato al citofono. A seguire è stato contatto il marito e sono sopraggiunti i soccorsi

Sulla vicenda gli investigatori stanno cercando eventuali tracce dei banditi e stanno esaminando le telecamere della zona. Dall’appartamento, oltre al contante e ai monili, non sarebbe sparito altro. Un’indagine che è aperta a 360 gradi, per non escludere nell’ipotesi.

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