Tensione Tajani Conte. “Trump a me non mi chiama Tony, invece a te Giuseppi…”

leader di M5s, Giuseppe Conte

Sale la tensione in commissione al Senato tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani ed il leader 5s Giuseppe Conte

Nel momento della replica il titolare della Farnesina si rivolge a Conte che aveva chiesto se la Germania fosse stata o meno avvertita dell’attacco in Iran: “Noi – dice Tajani – come i tedeschi e i polacchi siamo stati informati ad operazione iniziata. I tedeschi sono coloro che abitano in Germania…

Per quanto riguarda il rapporto con gli Usa ed il tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Tony a lei invece Giuseppi. Io non mi vergogno di niente, ma di cosa mi dovrei vergognare me lo venga a dire.. il cappello (dice riferendosi alle parole del leader M5s ndr) era un regalo.

Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel né da Trump, a dire ‘ci penso io’, come ha fatto lei onorevole Conte, non mi faccio chiamare Giuseppi. La verità fa male”.

Conte e Merkel

I toni si sono accessi tanto che la presidente della commissione Stefania Craxi è intervenuta per annunciare la sospensione della seduta. La situazione è poi tornata alla calma ed il ministro ha proseguito la sua replica.ANSA

