Kuwait, precipita un cacciabombardiere F-15 Usa

Un cacciabombardiere F-15E dell’Aeronautica militare statunitense sarebbe precipitato in Kuwait durante alcune operazioni nel contesto dell’attuale conflitto regionale, secondo segnalazioni circolate online e riprese da diversi media.

Filmati diffusi sulle piattaforme social mostrano un velivolo in fiamme mentre precipita prima di schiantarsi al suolo. Stando ai primi resoconti locali e ai video circolanti in rete, i due membri dell’equipaggio del velivolo si sono eittati prima dello schianto. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause dell’incidente.

Colonna di fumo dall’ambasciata statunitense a Kuwait City

Una colonna di fumo Ã¨ stata osservata levarsi dall’ambasciata statunitense a Kuwait City. Lo afferma un corrispondente Afp, mentre secondo la Bbc vigili del fuoco e ambulanze sono stati avvistati nella zona. Il fumo Ã¨ stato avvistato dopo che forti esplosioni e sirene antiaeree sono state udite in Kuwait per il terzo giorno consecutivo mentre continua la rappresaglia dell’Iran.

“C’Ã¨ una continua minaccia di attacchi missilistici e con droni sul Kuwait. Non venite in ambasciata. Riparatevi nella vostra residenza al piano piÃ¹ basso disponibile e lontano dalle finestre. Non uscite”, ha dichiarato l’ambasciata in un comunicato. “Il personale dell’ambasciata statunitense si sta riforgiando sul posto”, ha aggiunto.

tgcom24.mediaset.it – immagine da screen video X