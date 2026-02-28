Israele e Usa attaccano l’Iran

Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato”.

Di conseguenza, ha aggiunto, “si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell’immediato futuro”.
In conformitÃ  con la sua autoritÃ  ai sensi della Legge sulla Difesa Civile, il Ministro della Difesa israeliano Katz “ha ora firmato un’ordinanza speciale in base alla quale verrÃ  imposto uno stato di di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele”, ha comunicato il dicastero.

Anche gli Stati Uniti stanno attaccando l’Iran con Israele.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.
L’attacco in corso contro l’Iran sarÃ  piÃ¹ esteso rispetto ai raid di giungo contro gli impianti nucleari iraniani, sottolinea invece il New York Times citando funzionari dell’amministrazione.

“Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo Ã¨ difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano”. Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato su Truth.

Media americani e israeliani riferiscono che quella in corso in Iran Ã¨ un’operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele.Â Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana, secondo media di Israeliane e fonti dell’opposizione iraniana.

Le stesse fonti affermano che il leader supremo Ali Khamenei sarebbe stato portato in un luogo sicuro. ANSA ( immagine screen da video X)

