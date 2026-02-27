Rocca: ‘Pd cerca un pretesto per far fallire Roma Capitale’

“Si sta cercando un pretesto per far fallire Roma Capitale”

ROMA, 27 FEB – Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene sul tema all’indomani dell’incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni e il sindaco Gualtieri e attacca il Pd. “Devono dirci se la riforma la vogliono o no”, dichiara all’inaugurazione dell’ospedale di comunitÃ “Santa Caterina”. “L’emendamento della Lega – prosegue Rocca -, che in realtÃ Ã¨ un emendamento del governo, parla delle cittÃ metropolitane.

Se ci fosse una volontÃ politica di far valere solo la propria parte non lo avrebbero presentato. Del resto parliamo di cittÃ come Roma, Genova, Milano, Torino, Bologna Firenze, Napoli, Venezia, Bari, Cagliari. E sono tutte cittÃ governate dal centrosinistra. Sono solo due le cittÃ a guida centrodestra coinvolte nell’emendamento”.

Infine, Rocca si dice sconcertato dall’intervista rilasciata alla Repubblica dal deputato Pd Claudio Mancini, che aveva parlato di uno spirito anti-romano che aleggia nella riforma del testo costituzionale. “Ho letto l’intervista stamani e non credevo ai miei occhi. Non immaginavo fino a che punto si potesse spingere Mancini se ha detto una cosa del genere. La realtÃ Ã¨ che la presidente Meloni ha fatto un lavoro straordinario per portare un testo di legge che dia quei poteri che il Pd, che Ã¨ stato al governo per dieci anni, non Ã¨ mai riuscito a fare”. (ANSA)