Pakistan: ‘pazienza finita, ora Ã¨ guerra aperta con l’Afghanistan’

ISLAMABAD, 27 FEB – Il ministro della Difesa pakistano ha dichiarato “guerra aperta” al governo talebano, dopo lo scontro tra le due parti. “La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora Ã¨ guerra aperta tra noi e voi”, ha scritto Khawaja Asif su X. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che le forze armate del suo Paese possono “schiacciare” gli aggressori, in seguito agli attacchi aerei sul vicino Afghanistan.

“Le nostre forze hanno la piena capacitÃ di schiacciare qualsiasi ambizione aggressiva”, ha affermato Sharif, secondo la pagina X del governo pakistano. “L’intera nazione Ã¨ al fianco delle forze armate pakistane”, ha aggiunto. Il Pakistan ha bombardato importanti cittÃ afghane, tra cui la capitale Kabul. L’ultima operazione del Pakistan Ã¨ avvenuta dopo che le forze afghane hanno attaccato le truppe di frontiera pakistane ieri sera, in risposta ai precedenti attacchi aerei di Islamabad.

Le relazioni tra i vicini sono peggiorate negli ultimi mesi, con i valichi di frontiera terrestri in gran parte chiusi dopo i sanguinosi combattimenti di ottobre che hanno causato la morte di oltre 70 persone da entrambe le parti. Islamabad accusa l’Afghanistan di non agire contro i gruppi militanti che compiono attacchi in Pakistan, cosa che il governo talebano nega. La maggior parte degli attacchi Ã¨ stata rivendicata dal Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), un gruppo militante che ha intensificato gli attacchi in Pakistan da quando i talebani afghani sono tornati al potere a Kabul nel 2021.

Diversi cicli di negoziati tra Islamabad e Kabul hanno fatto seguito a un iniziale cessate il fuoco mediato da Qatar e Turchia, ma gli sforzi non sono riusciti a produrre un accordo duraturo. Sia l’esercito afghano che quello pakistano hanno dichiarato di aver ucciso decine di soldati nell’ultima ondata di violenze al confine, che ha fatto seguito ai molteplici attacchi di Islamabad in Afghanistan e agli scontri lungo la frontiera negli ultimi mesi. Nella capitale afghana, i giornalisti dell’Afp hanno udito jet e numerose esplosioni, seguite da colpi d’arma da fuoco, per diverse ore.

Un reporter nella cittÃ meridionale di Kandahar, dove ha sede la Guida Suprema Hibatullah Akhundzada, ha dichiarato di aver udito jet in volo. Le strade di Kabul erano tranquille dopo l’alba, in linea con un venerdÃ¬ di Ramadan nella nazione a maggioranza musulmana. Le autoritÃ talebane non hanno aumentato significativamente la presenza delle forze di sicurezza nÃ© i posti di blocco, hanno riferito i giornalisti dell’Afp in tutta la cittÃ . (ANSA-AFP) foto Al Jazeera