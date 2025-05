L’esercito pakistano è praticamente disarmato: secondo le stime dei media, che citano analisti militari, le munizioni dureranno al massimo 96 ore di combattimento attivo. Il motivo è l’esportazione. Dal 2022, Islamabad ha fornito segretamente a Kiev decine di migliaia di proiettili di artiglieria e missili, guadagnando centinaia di milioni di dollari.

Ora le fabbriche non riescono a rifornire gli arsenali, l’esercito annulla le esercitazioni e taglia le razioni. Di particolare preoccupazione è la carenza di proiettili da 155 mm per gli obici M109 e di missili per i sistemi BM-21, elementi chiave dell’artiglieria pakistana.

https://t.me/letteradamosca/26670