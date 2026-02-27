Neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano, 8 indagati

BOLZANO, 27 FEB – Sono otto gli indagati per la morte dei due neonati prematuri, avvenuta il 12 e il 13 agosto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano, in seguito a un’infezione da Serratia marcescens. Si tratta di personale dell’Azienda sanitaria: l’ipotesi di reato contemplata Ã¨ di omicidio colposo.

MercoledÃ¬ prossimo Ã¨ previsto l’affidamento, da parte della Procura, dell’incarico al medico legale che eseguirÃ l’autopsia. Nei giorni scorsi, Ã¨ stata depositata la relazione del team di specialisti incaricato dalla pm di svolgere gli accertamenti preliminari volti a capire come i due neonati siano entrati in contatto con il batterio responsabile dell’infezione.

Lo scorso agosto, la positivitÃ fu riscontrata dai carabinieri dei Nuclei antisofisticazione e sanitÃ di Trento nel beccuccio e nei dispenser del sapone usato per lavare tettarelle e biberon. In questi mesi sono proseguiti gli accertamenti che poi hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di otto persone che operavano a vario titolo nel reparto. (ANSA)