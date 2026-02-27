Mogol a Roma in elicottero dei Vigili del Fuoco, ira del Pd

Premio alla carriera e ovazione al Festival di Sanremo per Giulio Rapetti, in arte Mogol che ha 90 anni

Lo storico paroliere Ã¨ poi ripartito con la moglie per Roma dove ha partecipato oggi alla festa dei Vigili del Fuoco e lo ha fatto utilizzando proprio l’elicottero dell’elisoccorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cosa questa che ha scatenato polemiche, secondo quanto ha rivelato il Fatto Quotidiano.

Piantedosi: ‘Mogol monumento nazionale, polemiche strumentali’

“Siamo contentissimi di aver avuto qui” Mogol “e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacitÃ artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili, quindi gli siamo profondamente grati”. CosÃ¬ il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto a margine della festa dell’istituzione del Corpo dei vigili del Fuoco.

Pd sconcerato

“Leggere che l’elisoccorso per i cittadini liguri Ã¨ stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati – scrive il consigliere regionale ligure del Pd Simone D’Angelo -, anche perchÃ© sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei Vigili del Fuoco Ã¨ indispensabile per tutte le attivitÃ dell’elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi”.

Per D’Angelo “sconcerta che questa indicazione arrivi dal ministero degli Interni e sconcerta il silenzio del governatore Bucci che dovrebbe spiegare ai liguri se era conoscenza dell’utilizzo del servizio dell’elisoccorso in servizio taxi speciale per il Festival di Sanremo e se questa scelta voluta dal ministero degli Interni ha comportato un rischio, una sospensione di un servizio determinante per i cittadini Liguri”.

La replica di Mogol: ‘Viaggio in elicottero ottimo, pompieri splendidi’

Il viaggio nell’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma Ã¨ andato “benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”. CosÃ¬ Giulio Rapetti, in arte Mogol, a margine della prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, al Teatro Argentina, a Roma.

Nel corso della cerimonia, il paroliere Ã¨ stato nominato vigile del fuoco ad honorem e subito dopo Ã¨ stato eseguito e cantato l’inno del Corpo da lui scritto. ANSA – foto IPA