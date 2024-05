Salvini: ‘vigilare su radicalismo e antisemitismo’

ROMA, 09 MAG – “Nel Giorno della memoria a loro dedicato, ricordiamo le vittime del terrorismo, l’orrore del sangue versato, le vite innocenti falciate in nome dell’estremismo ideologico. Perché la violenza politica in Italia non torni mai più. Con la consapevolezza che oggi la vigilanza delle istituzioni vada estesa a gravi fenomeni come il radicalismo di matrice islamica e i rigurgiti di antisemitismo”.

Lo scrive sui social il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. “Mentre c’è chi si volta dall’altra parte in nome di un malinteso “multiculturalismo” deforme – aggiunge -, noi vogliamo un’Europa che non abbia paura a chiamare i problemi col loro nome e difenda senza esitazioni i propri valori storici di democrazia e libertà”. (ANSA)