La corporazione degli intoccabili

di Filippo Facci – Riassunto per chi Ã¨ vissuto su Plutone negli ultimi tre mesi. Tra meno di trenta giorni c’Ã¨ un referendum per cambiare la Magistratura, l’unica corporazione mai riformata dal Dopoguerra, l’unica che vari governi di destra o di sinistra abbiano cercato di riformare senza riuscirci, l’unica che Ã¨ rimasta impermeabile a qualsiasi legge o referendum che non vedesse modificata una parte della Costituzione: da qui la necessitÃ di modificarla, pur lasciando intatto (come viene lasciato) il fondamentale articolo 112 che garantisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e impedisce selezioni politiche nei procedimenti.

La giustizia italiana funziona male, Ã¨ iniqua, costosa, e il sistema in cui i magistrati si muovono privilegia le correnti politiche (e l’ingiustizia, e impunitÃ di chi lavora male) ma soprattutto mortifica le maggioranze che tengono insieme la baracca: il referendum non Ã¨ una bacchetta magica per risolvere tutti i problemi accumulati nei decenni (e che i cittadini possono giudicare) ma permette di ristrutturare un sistema dalle fondamenta, perchÃ© Ã¨ dalle fondamenta che non funziona: da qui la necessitÃ di dividere le carriere di chi accusa e di chi giudica, come giÃ avviene nelle democrazie piÃ¹ avanzate senza le catastrofi che gli oppositori del referendum evocano di continuo; da qui, pure, la necessitÃ di ridisegnare i meccanismi con cui la magistratura ora si autogoverna (istituendo due Csm separati ed eletti con sorteggio, per prevenire le lottizzazioni delle correnti togate) e da qui, ancora, l’introduzione di una Corte disciplinare con il compito di punire chi sbaglia, come avviene in tutte le professioni normali dei paesi normali: aggiungiamo che tutti questi organismi, i Csm e la corte disciplinare, saranno composti in prevalenza da magistrati. In altre parole, negli ultimi tre mesi passati su Plutone, non vi siete persi niente, tutto Ã¨ come prima.

