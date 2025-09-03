Afd, candidati morti a pochi giorni dal voto salgono a sei

Sei candidati di Afd in Germania sono morti a pochi giorni dal voto: una situazione drammatica che ha posto qualche interrogativo

Le elezioni comunali si terranno nel grande Land occidentale della Renania Settentrionale-Vestfalia il prossimo 14 settembre. E adesso le autorità saranno costrette a stampare nuove schede elettorali, mentre gli elettori che hanno votato per corrispondenza dovranno riscrivere le proprie.

Secondo la polizia tedesca non ci sono prove di un atto criminale dietro queste morti. Anche se il vicepresidente federale, Stephan Brandner, sembra dubitare che si tratti di una mera coincidenza. “A mio avviso, è statisticamente impressionante e al momento difficile da spiegare. Non ho mai sentito di politici di un partito morire in così gran numero e in così poco tempo prima di un’elezione”. Preoccupata anche Alice Weidel, secondo cui si tratta di morti “statisticamente quasi impossibili”.

René Herford, 66 anni, è morto per insufficienza renale, aggravata da una precedente malattia al fegato, mentre Patrick Tietze si sarebbe suicidato. Anche se le autorità hanno escluso indizi di responsabilità esterna, il vicepresidente regionale dell’Afd, Kay Gottschalk, ha dichiarato in un podcast di voler comunque approfondire la vicenda.

Diversi episodi, tra l’altro, hanno avuto delle conseguenze dirette sul processo elettorale. A Bad Lippspringe, per esempio, la morte del candidato Afd Stefan Berendes, 59 anni, ha reso nulli i documenti di voto postale già emessi a 133 elettori. E la città è stata quindi costretta a ristamparli. Nei casi di Wolfgang Seitz, 59 anni, a Rheinberg e di Wolfgang Klinger, 71 anni, a Schwerte, la polizia ha avviato delle indagini di routine, poi archiviate per assenza di reati o cause sospette. In due casi è stata confermata la morte naturale.

Intanto, il ministero degli Interni dello Stato ha sottolineato che sono morti anche candidati di altri partiti, tra cui i Verdi e i Socialdemocratici. Nessuno degli altri partiti, però, ha subito questo numero così alto di lutti.

www.liberoquotidiano.it