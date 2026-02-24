Tubercolosi nel centro sociale occupato, per la sinistra è colpa alla Regione

di Francesca Galici – L’allarme della Asl che chiede, nero su bianco, lo sgombero dello Spazio Neruda occupato dagli attivisti di Askatasuna sembra non trovare ascolto da parte della sinistra torinese. Anzi, si addossano alla Regione le colpe per gli allarmi sanitari. Nei giorni scorsi, infatti, era stato segnalato un caso di Tbc nell’ex scuola occupata, che aveva generato nuovi allarmi per un rischio elevato di contagio anche se non è la prima volta che accade. Gli attivisti hanno effettuato una “conferenza stampa” nella quale sostengono che si tratta solo di propaganda perché non è un nuovo caso ma uno vecchio che si è riacutizzato. Come se questo fosse meno grave.

E anche la sinistra, davanti alle pressioni del centrodestra in Comune per avviare finalmente lo sgombero dei locali occupati, dove vivono decine di stranieri molti dei quali non regolari (tra i motivi per i quali la Asl ha segnalato criticità nel tracciamento), sostiene che si tratta solo di “propaganda”.

Giuseppe Piras, esponente di Sinistra Ecologista, ha puntato il dito accusando che “siamo di fronte all’ennesimo caso di sciacallaggio politico da parte della destra torinese che non esita nel diffondere notizie manipolate e imprecise al mero scopo di fare propaganda. Quella di cui si parla in questi giorni non è una “nuova esplosione” di tubercolosi, ma una recidiva in monitoraggio già presa in carico”.

Secondo Piras, “usare la tubercolosi per generare allarme e cavalcare l’onda degli sgomberi è indegno, e lo è ancora di più sapendo che i fatti raccontano un’altra storia. Ogni anno solo a Torino vengono identificati tra i 5 e gli 8 casi di infezione: parliamo di una patologia che il sistema sanitario piemontese deve saper prevenire, intercettare e gestire sempre, non solo quando diventa utile per fine politico ed elettorale”.

E sembra quasi che la rilevazione e del caso nel centro sociale occupato non sia figlio di condizioni “igienico-sanitarie gravi”, come segnalato dalla Asl, ma di una inefficienza della Regione piemontese. “Quella sanitaria è una materia di competenza regionale eppure dalla Regione si continua solo a chiedere sgomberi e a scaricare la responsabilità sul Comune, che però nulla può fare, non avendo competenza in tema di sanità. La verità è che la Regione sta coprendo le proprie inefficienze con il rumore”, si legge ancora nella nota di Piras, che poi conclude: “La sicurezza sanitaria si fa con servizi forti, non con gli sgomberi. E i servizi, oggi, sono debolissimi.

E questa è colpa di chi governa la sanità”. Una teoria molto fantasiosa con deboli argomentazioni, che non trova riscontri nella realtà sanitaria piemontese ma solo nella narrazione degli antagonisti e di chi li tutela.

