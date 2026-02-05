Meningite tuberculare, gravissima bimba di due anni ricoverata a Bologna

Una bambina di 2 anni e mezzo è stata ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per le complicazioni di una meningite tubercolare, una forma rara e severa di infezione provocata dal dal Mycobacterium tuberculosis.

Il batterio colpisce le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. La piccola è residente con la madre a Santa Sofia, un piccolo comune dell’Appennino romagnolo in provincia di Forlì – Cesena, sul versante forlivese. Frequenta l’asilo nido motivo per cui il comune romagnolo di concerto con Ausl ha attivato un protocollo di sicurezza per scongiurare la presenza di altri casi e la diffusione dell’infezione.

Sono stati sottoposti a profilassi la madre e i familiari della bambina entrati in contatto stretto e tutti i piccoli iscritti all’asilo nido così come gli operatori dello stesso istituto. Nelle prossime ore al Sant’Orsola sarà aggiornato il bollettino sulle condizioni della bambina.

“E’ stato applicato un protocollo agli iscritti della stessa classe della bimba e tutti sono risultati negativi”, è il commento della sindaca del comune Ilaria Marianini. “Avevamo avuto un altro caso di tubercolosi qualche mese fa in una scuola elementare. Ovviamente i due casi non sono correlati e anche all’epoca non si era registrato nessun altro caso di contagio. Ora non ci resta che sperare che da Bologna arrivino buone notizie”.

