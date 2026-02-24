Fazzolari (FdI): ‘aiuti a Kiev anche militari per tutto il 2026’

Fazzolari

“Abbiamo giÃ  stabilito che per l’intero anno continueranno gli aiuti in tutti i sensi, anche militari all’Ucraina, quindi ovviamente nell’arco del 2026 ci saranno altri pacchetti di aiuto”.
CosÃ¬ il sottosegretario all’attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, a margine di un convegno sull’Ucraina in Senato.Â  (askanews)

