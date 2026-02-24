Accoltella rivale nel centro di accoglienza: arrestato gambiano

Ha accoltellato il rivale al culmine della lite scoppiata durante una partita di calcio a cinque. Un’aggressione brutale avvenuta in un centro di accoglienza con il ferito che Ã¨ stato trasportato in ospedale. A intervenire i carabinieri, che hanno arrestato un 20enne del Gambia.

I fatti sono accaduti a Rocca di Papa nella serata di domenica 22 febbraio in via dei Laghi, presso il Cas (Centro di accoglienza straordinaria) “Mondo migliore” dove sono sopraggiunti i militari, che hanno ricostruito quanto avvenuto poco prima.

In sostanza, nel corso di un match di calcetto Ã¨ divampato per futili motivi il diverbio che dalle parole Ã¨ degenerato nel sangue. Infatti, il 20enne Ã¨ tornato nella sua camera e poi, dopo aver recuperato un coltello, si Ã¨ scagliato contro un altro ospite della struttura, un 21enne del Camerun, raggiunto da due fendenti al polso sinistro e al ginocchio sinistro.

La vittima, trovata comunque in buone condizioni, Ã¨ stata soccorsa e accompagnata in codice giallo con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Velletri (30 i giorni di prognosi). L’arma Ã¨ stata sequestrata mentre l’aggressore, disoccupato e incensurato, Ã¨ stato condotto nelle camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Grottaferrata. Attualmente Ã¨ a disposizione della magistratura in attesa del rito direttissimo: Ã¨ accusato di lesioni personali aggravate.

