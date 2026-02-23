Zelensky: ‘vinceremo, Ã¨ solo questione di tempo’

“Credo che Putin abbia giÃ scatenato una Terza guerra mondiale. La domanda Ã¨ quanti territori riuscirÃ a conquistare e come fermarlo. La Russia vuole imporre al mondo un diverso stile di vita e cambiare la vita che le persone hanno scelto per se stesse”. A dirlo Ã¨ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla Bbc.

La richiesta di cessione del Donetsk “non la considero semplicemente una questione di territorio. La vedo come un abbandono. E sono sicuro che dividerebbe la nostra societÃ ”, ha sottolineato Zelensky. Probabilmente, secondo il leader di Kiev, questa cessione soddisferebbe Putin “per un po’. Ma una volta guarito, i nostri partner europei affermano che potrebbero volerci ancora dai tre ai cinque anni”.

Zelensky: “Torneremo ai confini del 1991, Ã¨ solo questione di tempo”

“Credo che fermare Putin oggi e impedirgli di occupare l’Ucraina sia una vittoria per il mondo intero. PerchÃ© Putin non si fermerÃ all’Ucraina”, ha ribadito Zelensky. E alla domanda se “vittoria” significa riavere tutto il territorio, risponde: “Lo faremo. Ãˆ solo questione di tempo”. Al momento, spiega, mancano uomini e armi, “quindi ora non Ã¨ possibile, ma tornare ai giusti confini del 1991 non Ã¨ solo una vittoria, Ã¨ senza dubbio giustizia”.

www.tgcom24.mediaset.it