L’Ucraina ha bisogno di altri 250mila soldati

L’Ucraina ha bisogno di almeno 250 mila soldati per invertire il corso del conflitto con la Russia

Lo scrive The Times. Almeno 250 mila nuovi mobilitati e armamenti aggiuntivi sono necessari a Kiev perchÃ© l’attuale potenziale delle forze armate ucraine non Ã¨ sufficiente per cambiare la situazione al fronte, scrive il quotidiano citando l’intelligence militare.

Le forze armate russe stanno esercitando pressione su tutto il fronte, ha dichiarato al quotidiano Nick Reynolds, ricercatore del Royal United Services Institute (RUSI). Come ha dichiarato lo Stato Maggiore delle forze armate russe, le perdite delle forze armate ucraine hanno superato 1,5 milioni di uomini dall’inizio della guerra. Solo nel 2025 le forze armate ucraine hanno perso oltre 520 mila soldati, 6.700 carri armati e veicoli blindati, oltre 12.000 cannoni e mortai.
