Migranti, sindaco di Trieste: ‘serve un hotspot in Friuli’

TRIESTE, 07 MAR – Per risolvere la situazione del Silos, l’edificio fatiscente in condizioni igienico-sanitarie disperate e occupato da centinaia di migranti che non trovano spazio nell’accoglienza “bisogna realizzare un Hotspot in Friuli, lo dico da 20 anni, la Venezia Giulia non ha territorio per farlo mentre in Friuli ci sono 160 caserme vuote”.

Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza all’ANSA a margine di un evento. “Stiamo facendo l’impossibile, a Trieste ci occupiamo di 300 minori stranieri e 200 persone senza fissa dimora. Dopo c’è anche il Silos. Potrei parlare di Bologna, di Milano, di Torino, non avete idea di che cosa c’è là ma si parla solo di Silos”, ha concluso. (ANSA)