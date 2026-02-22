Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa

PESCARA, 22 FEB – Finisce nella bufera la psicologa che sta assistendo la consulente tecnica d’ufficio nei test psicologici sulla ‘famiglia del bosco’. Secondo quanto denunciato oggi dallo psicologo di parte, Tonino Cantelmi – citando un articolo del quotidiano La VeritÃ -, la professionista “ha commesso un grave errore deontologico, cioÃ¨ ha condiviso in passato dichiarazioni pubbliche sui social gravissime contro la famiglia del bosco e poi ha accettato di essere colei che deve valutarla attraverso i test”.

“Faccio un appello – dice all’ANSA -: noi siamo disponibili a collaborare, con l’assistente sociale, con la psicologa dei test, con la Ctu purchÃ© si abbia davvero a cuore il bene supremo di questi bimbi. Noi offriamo collaborazione e alleanza, altrimenti non possiamo far altro che denunciare quelle che per noi sembrano incompetenze o incongruenze”.

“La giovane testista ha dichiarato che, per lei, parla il curriculum. Gliene diamo atto, Ã¨ iscritta all’Albo degli Psicologi da poco piÃ¹ di 3 anni – prosegue Cantelmi -. PerÃ² ci sono giÃ due questioni che pesano come macigni”.

Oltre ai post sui social contro la ‘famiglia del bosco’, il perito critica anche il “modo di gestire i test durante le sedute”, con quesiti “obsoleti o a nostro parere con troppo margine di discrezionalitÃ ”. Secondo Cantelmi, inoltre, per operare con i minori sarebbero richiesti “almeno cinque anni di esperienza professionale documentata o docenza universitaria“. “A questo punto, vorrei verificare se anche il curriculum della Ctu – conclude lo psicoterapeuta -, soddisfa questi requisiti”. (ANSA)