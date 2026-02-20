Luigi Di Maio professore onorario al King’s College di Londra

Luigi Di Maio Ã¨ stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento di Studi sulla Difesa del King’s College di Londra
Ad annunciarlo Ã¨ lo stesso Di Maio sui suoi canali social. “AssumerÃ² questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione”, ha scritto l’ex ministro degli Esteri italiano, oggi Rappresentante Speciale dell’Ue per il Golfo.
Il Kings’ College Ã¨ la quarta piÃ¹ antica universitÃ britannica ed Ã¨ considerato uno degli atenei piÃ¹ prestigiosi al mondo. Dodici, tra alunni e accademici dell’universitÃ , sono stati insigniti del premio Nobel. ANSA