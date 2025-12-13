Onu vuole Di Maio coordinatore speciale per il Medioriente

Luigi Di Maio

Luigi Di Maio Ã¨ in lizza per ottenere un importante incarico internazionale presso l’Onu

Lo rivela Il Foglio, precisando che l’attuale rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico potrebbe diventare coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medioriente (Unsco), con base a Gerusalemme. La carica comporterebbe anche la nomina di Di Maio a vicesegretario generale dell’Onu.

Nella sua possibile nuova veste, l’ex vicepremier dovrÃ  coordinare le varie entitÃ  delle Nazioni Unite che si occupano del futuro di Israele e dei territori palestinesi e supportare l’implementazione del piano Trump.

Luigi Di Maio Ã¨ stato contattato dalle Nazioni Unite poche settimane fa. Le parti coinvolte nell’operazione hanno giÃ  dato parere positivo, compreso il governo italiano. La procedura Ã¨ ancora in corso. tgcom24.mediaset.it

