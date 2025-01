UE: “confermare Di Maio come inviato nel Golfo”

L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, Kaja Kallas, in una lettera inviata ai 27 Paesi membri, ha proposto la proroga fino al 28 febbraio 2027 del mandato di Luigi Di Maio come inviato speciale per l’Ue nel Golfo Persico. L’ex ministro degli Esteri italiano è in carica dal giugno 2023.

“L’eccellente performance del Rappresentante Speciale Luigi Di Maio, ha contribuito notevolmente a far progredire la cooperazione tra l’Ue e il Consiglio di Cooperazione del Golfo e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale con i Paesi del Golfo nel campo delle consultazioni politiche, dialogo sulla sicurezza, commercio e investimenti, energia verde e relazioni interpersonali”, si legge nella missiva riportata da Il Foglio. tgcom24.mediaset.it