Brescia, violenta e mette incinta la figlia minorenne: arrestato straniero

Un padre Ã¨ stato arrestato con lâ€™accusa di aver violentato ripetutamente la figlioletta ancora minorenne, provocandone la gravidanza

Lâ€™uomo, un cittadino straniero, Ã¨ in carcere in esecuzione di unâ€™ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura.Â La tragedia Ã¨ emersa quando la bambina, accompagnata dalla madre, Ã¨ stata portata al pronto soccorso per forti dolori addominali. Durante gli accertamenti medici Ã¨ stata scoperta la gravidanza, che ha immediatamente allertato i sanitari e le forze dellâ€™ordine.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia, avviate le indagini, hanno ricostruito una vicenda di violenza domestica protratta nel tempo. Secondo quanto accertato, gli abusi sarebbero iniziati quando la figlia era ancora in tenera etÃ . Il padre avrebbe prima soggiogato la bambina, per poi costringerla a subire palpeggiamenti e ripetuti rapporti sessuali.

Lâ€™uomo Ã¨ stato fermato e condotto nel carcere di Canton Mombello, a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria. Le indagini della Polizia di Stato proseguono ora per ricostruire nel dettaglio il quadro probatorio e familiare in cui si sono consumati i terribili fatti.

www.bresciatoday.it