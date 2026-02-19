Genova, giunta Salis estende l’affido dei minori anche ai single

GENOVA, 19 FEB – Genova estende l’istituto dell’affido dei minori anche ai single. Ãˆ la novitÃ  prevista dalle linee di indirizzo sull’affidamento familiare e sulla vicinanza solidale approvate dalla Giunta Salis su proposta dell’assessora comunale al Welfare Cristina Lodi. Tra le altre riforme contenute nella delibera il riconoscimento da parte del Comune di Genova dell’affido rivolto anche agli anziani e non piÃ¹ solo ai minorenni, l’istituzione di un nuovo centro pubblico per gli affidi con un’Ã©quipe multidisciplinare e multiprofessionale integrata sociosanitaria.

L’affido familiare Ã¨ uno strumento di tutela che consente a un bambino o a un adolescente di essere accolto temporaneamente da una famiglia o da una persona singola quando la famiglia di origine attraversa una fase di difficoltÃ . Ãˆ un intervento fondato sulla temporaneitÃ , sulla collaborazione tra famiglie e servizi e sull’obiettivo prioritario di sostenere il nucleo familiare e favorire il rientro del minore. Non Ã¨ una sostituzione della famiglia d’origine, ma una ‘famiglia in piÃ¹’, inserita in un progetto condiviso con i servizi sociali.

“Con la nuova delibera compiamo una scelta politica chiara: – dichiara Lodi – l’affido familiare e la vicinanza solidale non sono interventi residuali, ma strumenti centrali di tutela e prevenzione, oggi riconosciuti come livelli essenziali delle prestazioni sociali. Abbiamo voluto rafforzare un’idea di famiglia fondata sulla Costituzione, senza discriminazioni, e aprire con decisione alla vicinanza solidale anche per le persone anziane, perchÃ© la cura e la prossimitÃ  sono responsabilitÃ  collettive”. (ANSA).

