“Dal bosco al sottobosco”, SOS bambini: manifestazione sabato 18 aprile a Pescara

Figli sottratti – Manifestazione e corteo a Pescara sabato 18 aprile 2026

Il 18 aprile si terrà a Pescara una manifestazione per il caso della famiglia del bosco e per tutti i bambini sottratti alle famiglie. Il titolo dell’iniziativa è ‘Dal bosco al sottobosco’.

Gli organizzatori dicono: “C’è un sistema che fa rabbrividire. La vicenda della famiglia del bosco potrebbe presto uscire dai riflettori. Ma le storie non finiscono lì. Migliaia di famiglie continuano a vivere lo stesso dramma, lontano dall’attenzione mediatica. Non possiamo permettere che tutto cada nell’oblio.

È il momento di andare oltre il “bosco” e accendere i riflettori sul “sottobosco”: su tutte quelle storie che chiedono verità e giustizia.

A Padova è nato un grido che non si ferma, quel grido si chiama “SOS bambini Italia”, un comitato spontaneo nato per unire, per creare un ponte tra tutte le realtà che difendono i bambini, tra mamme, papà, famiglie, associazioni e cittadini perché questa lotta non può più essere ignorata. Lottiamo insieme per riportare a casa tutti i bambini allontanati.

Il 18 aprile torniamo in piazza per dare coraggio a tutta Italia. Se volete salvare i bambini, alzatevi ora, attivatevi, partecipate, fate sentire la vostra voce“.