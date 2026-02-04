Bill Gates: “mai stato sull’isola, mai incontrato donne”

Durante un’intervista, Bill Gates afferma di rimpiangere ogni minuto trascorso con Jeffrey Epstein, negando le accuse di insabbiamento delle malattie sessualmente trasmissibili.

Il commento arriva dopo che l’ex moglie di Gates, Melinda Gates, ha dichiarato che l’uomo avrebbe dovuto rispondere di quanto contenuto nei file di Epstein.

“Non sono mai stato sull’isola, non ho mai incontrato donne, quindi più cose verranno fuori, più sarà chiaro che, anche se il tempo è stato un errore, non ha nulla a che fare con quel tipo di comportamento.”

Secondo quanto pubblicato negli Epstein files, Bill avrebbe pianificato di somministrare segretamente degli antibiotici alla moglie dopo aver contratto una MST da “ragazze russe”.

Il video pubblicato su X.