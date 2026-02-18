Roma, tunisino armato di machete e pistola semina il panico in strada

Armato di machete, ha seminato il panico in strada; con sÃ©, inoltre, aveva una pistola con matricola abrasa. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel pomeriggio di lunedÃ¬ 16 febbraio. Protagonista un 25enne tunisino senza dimora, che Ã¨ stato arrestato.

Uomo armato di pistola e machete: panico al Prenestino

Poco dopo le 16 sono arrivate diverse segnalazioni al 112, che allertavano della presenza di un uomo “armato di coltello”, il quale aveva preso a testate le vetrine dei negozi della zona, in via Sampiero di Bastelica, a pochi passi da via di Acqua Bullicante. Subito sul posto sono sopraggiunti gli equipaggi dei commissariati Torpignattara, San Lorenzo e Porta Pia. All’arrivo degli agenti, il giovane era a terra. Immediatamente Ã¨ stato disarmato: in una fodera aveva un machete con una lama di 32 centimetri. In un borsello in possesso del ragazzo, invece, Ã¨ stata trovata una Beretta con quattro cartucce a salve e una calibro 7.65.

Arrestato 25enne

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 460 euro in contanti, altre tre cartucce a salve, due cellulari e due involucri contenenti cocaina. Il giovane, in quei frangenti, ha aggredito i poliziotti, che hanno avuto il loro da fare per bloccarlo. Una volta messo in sicurezza, Ã¨ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Per l’esagitato sono scattate le manette con le accuse di porto di arma clandestina, munizionamento, ricettazione, spaccio, porto di oggetti atti ad offendere. Nella mattinata di martedÃ¬ 17 febbraio Ã¨ stata fissata l’udienza di convalida.

