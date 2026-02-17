Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo

Un uomo di 58 anni, straniero, Ã¨ stato trovato morto nella serata di lunedÃ¬ 16 febbraio 2026, davanti al civico 133 di via San Marino (nei pressi dell’incrocio con corso Orbassano) a Torino. Il corpo presenta evidenti ferite da taglio al collo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienza Zero, che hanno potuto solo constatare il decesso, e gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della squadra scientifica della polizia di Stato, che indagano sull’accaduto.

A dare l’allarme sono stati i passanti. L’area Ã¨ stata interdetta al traffico. Il coltello Ã¨ stato trovato accanto al cadavere. L’uomo non ha subito rapine: aveva con sÃ© tutti i propri averi. Le indagini sono coordinate dal pm Manuela Pedrotta della procura cittadina.

