Iran, deputato strappa in aula le foto di Mattarella e dei leader UE

Durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato le immagini di diversi leader occidentali. Il gesto Ã¨ avvenuto dopo aver denunciato la profanazione della “benedetta immagine” della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei.

Leader nel mirino

Su un foglio mostrato (e poi strappato) in aula comparivano le foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. Nel suo intervento, Zarei ha pronunciato parole durissime contro lâ€™Occidente: “L’Europa Ã¨ la patria del fascismo e del nazismo. Il corrotto (Donald) Trump ha abbandonato l’Europa, cosÃ¬ come l’Iran puro e rivoluzionario”, ha affermato Zarei, “L’Europa corrotta e il Parlamento europeo corrotto volevano scodinzolare davanti a Trump. Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema”.

Il precedente a Bruxelles

Il Parlamento europeo aveva condannato la repressione sistematica delle autoritÃ iraniane contro manifestanti e societÃ civile e aveva avvisato il governo di Teheran che le uccisioni segnalate durante i recenti disordini potrebbero configurarsi come crimini contro lâ€™umanitÃ . Nella stessa sessione, lâ€™eurodeputata Isabella Tovaglieri ha strappato una foto di Khamenei durante il suo intervento, in risposta alle politiche del regime iraniano.

www.tgcom24.mediaset.it