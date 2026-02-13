Insulti agli elettori, il caso Gratteri finisce al Csm

di Giulia Sorrentino – Frasi choccanti quelle pronunciate da Nicola Gratteri: “Voteranno per il No le persone perbene, quelle che credono che la legalitÃ sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il SÃ¬ gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente“, ha detto in relazione al voto che gli italiani dovranno esprimere il 22 e 23 marzo per il referendum costituzionale legato alla riforma della Giustizia.

Ma, cosÃ¬ facendo, il procuratore della Repubblica di Napoli ha delegittimato il pensiero di una grande fetta di cittadini equiparandoli a dei delinquenti che avrebbero la sola “colpa” di non pensarla come lui.

Dichiarazioni che non hanno solo scosso il mondo della politica, bensÃ¬ anche quello della giustizia, perchÃ© non siamo davanti a una banale svista o a pensieri mal espressi, ma ad accuse pesanti. A non volere che il caso resti isolato Ã¨ il Consigliere laico del Csm Enrico Aimi, che rende nota la proposta dell’apertura di una pratica presso il Comitato di presidenza dell’organismo che presiede al funzionamento dell’attivitÃ giudiziaria e alla carriera dei magistrati: “L’iniziativa Ã¨ finalizzata a verificare il contenuto e il contesto delle affermazioni pubbliche rese, con particolare attenzione al requisito dell’equilibrio, essenziale nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e nella tutela del prestigio dell’ordine giudiziario”.

E, contestualmente, sarÃ interessato anche il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione “per valutare l’eventuale sussistenza di profili disciplinari”.

PerchÃ©, come sottolineato dallo stesso Aimi “non si puÃ² ridurre il referendum a una partita tra guardie e ladri. Il voto Ã¨ libero, personale e segreto, e ogni cittadino ha diritto di esprimere la propria scelta senza essere delegittimato o moralmente squalificato. L’iniziativa assunta Ã¨ volta a tutelare l’immagine di indipendenza, neutralitÃ e credibilitÃ della magistratura, presidio imprescindibile dello Stato di diritto”. Ma c’Ã¨ anche chi, come l’Unione Camere Penali italiane, ritiene che “qui si Ã¨ oltrepassato il limite. Un magistrato, per il ruolo che ricopre non puÃ² permettersi parole che dividono, diffamano e deformano la realtÃ . Non Ã¨ libertÃ di espressione: Ã¨ delegittimazione del pluralismo”.

A condannare le dichiarazioni del Procuratore di Napoli Ã¨ anche l’Organismo congressuale forense che chiede formalmente l’intervento del Csm: “Il clima di scontro creato da queste esternazioni lede l’immagine della stessa magistratura”.

Ma se non ci sarÃ una presa di distanza o un coro interno alle toghe, sarÃ difficile far credere che questa riforma non sia per loro uno scontro politico e il tentativo di difendere strenuamente i propri interessi in cui anche i cittadini possono essere “bersagli” temporanei.

https://www.ilgiornale.it