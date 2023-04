Bergoglio: “Chi nella Chiesa esclude Lgbt è solo un infiltrato”

Papa Francesco torna a parlare del rapporto tra la Chiesa e il mondo Lgbt. “Ogni persona è figlia di Dio. Dio non rifiuta nessuno, è padre. E io non ho diritto a cacciare nessuno dalla Chiesa. Non solo, il mio dovere è di accogliere sempre. La Chiesa non può chiudere la porta a nessuno”.

Subito dopo il Pontefice rivolge una critica a quanti, con la Bibbia come riferimento, giustificano l’esclusione dalla comunità ecclesiale del movimento Lgbt. “Queste persone sono infiltrati che approfittano della Chiesa per le loro passioni personali, per la loro ristrettezza personale. È una delle corruzioni della Chiesa”, dice Bergoglio. tgcom24.mediaset.it