Epstein files, si dimette la responsabile legale di Goldman Sachs

Kathy Ruemmler, avvocata di punta della banca d’investimento Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca ai tempi del presidente Barack Obama, ha annunciato le sue dimissioni, dopo che alcune e-mail scambiate con Jeffrey Epstein hanno evidenziato uno stretto rapporto, in cui lei lo descriveva come un “fratello maggiore” e minimizzava i suoi crimini sessuali.

Ruemmler ha fatto sapere in una nota che si sarebbe “dimessa dall’incarico di responsabile legale e consulente legale di Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026”. In una dichiarazione rilasciata prima delle sue dimissioni, un portavoce di Goldman Sachs ha affermato che Ruemmler “si pente di aver mai conosciuto” Epstein.

Le contraddizioni

Finora, Ruemmler aveva preso più volte le distanze dalle e-mail, mostrandosi determinata a non dimettersi dalla carica di responsabile legale di Goldman, che ricopriva dal 2020. In alcune dichiarazioni, Ruemmler lo aveva definito un “mostro”, ma dalla corrispondenza con Epstein è emersa una realtà ben diversa: l’avvocata chiamava il finanziere “zio Jeffrey”, dicendo di adorarlo. Salvo, poi, rammaricarsi di “averlo conosciuto” – come ha fatto sapere un portavoce della Goldman Sachs -.

I regali del finanziere

Il rapporto tra i due è confermato da una serie di elementi. Durante il periodo in cui ha esercitato la libera professione – dopo aver lasciato la Casa Bianca nel 2014 -, Ruemmler ha ricevuto diversi regali costosi da Epstein, tra cui borse di lusso e una pelliccia. Regali che sono stati fatti dopo che Epstein era già stato condannato per reati sessuali (nel 2008) ed era stato registrato come molestatore sessuale.

“Che pensiero gentile e premuroso! Grazie allo zio Jeffrey!”, ha scritto Ruemmler a Epstein nel 2018. E questo nonostante storicamente Wall Street disapprovi lo scambio di regali tra clienti e banchieri o avvocati, in particolare se si tratta di beni di alto valore che potrebbero rappresentare un conflitto di interessi. Goldman Sachs richiede ai propri dipendenti di ottenere l’approvazione preventiva prima di ricevere o fare regali ai clienti, secondo il codice di condotta dell’azienda, in parte per non violare le leggi anti-corruzione.

Le dimissioni

“Da quando sono entrata in Goldman Sachs sei anni fa, ho avuto il privilegio di contribuire a supervisionare le questioni legali, reputazionali e normative dell’azienda, di migliorare i nostri solidi processi di gestione del rischio e di garantire che viviamo secondo il nostro valore fondamentale di integrità in tutto ciò che facciamo. La mia responsabilità è quella di mettere gli interessi di Goldman Sachs al primo posto”, ha aggiunto Ruemmler. Il Ceo di Goldman Sachs, David Solomon, ha dichiarato in un’altra nota: “Kathy, una delle professioniste più affermate nel suo campo, è stata anche una mentore e un’amica per molti dei nostri dipendenti, e ci mancherà. Ho accettato le sue dimissioni e rispetto la sua decisione”.

