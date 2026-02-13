Dall’Italia 4 milioni di euro per il programma alimentare di Zelensky in Mozambico

Consegnato ieri a Maputo il contributo del governo italiano al Programma Alimentare Mondiale in Mozambico nell’ambito dell’iniziativa Grain from Ukraine, promossa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per mitigare l’impatto del conflitto sulla sicurezza alimentare globale.

L’Italia ha stanziato 4 milioni di euro, di cui 2,1 milioni di dollari destinati alle attivitÃ del Wfp nel nord del Paese.

Grazie al contributo sono state distribuite 523 tonnellate di piselli gialli spezzati e 415 tonnellate di olio vegetale a circa 446.004 beneficiari nelle province di Nampula e Cabo Delgado.

Le derrate, partite dal porto di Odessa e arrivate a Nacala, sono state stoccate a Pemba e successivamente distribuite.

“Attraverso iniziative come questa, l’Italia riafferma il proprio impegno a sostegno della cooperazione multilaterale e delle organizzazioni internazionali”, ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Mozambico Gabriele Annis.

L’iniziativa punta a contrastare gli effetti della riduzione delle esportazioni agricole ucraine, tra le principali al mondo per grano e olio vegetale, su Paesi vulnerabili come il Mozambico. ANSA