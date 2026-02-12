Violenze Torino, pm ricorrono contro le scarcerazioni

ImolaOggiCRONACA, News 2026

torino violenze martello

TORINO, 12 FEB – La procura di Torino ha presentato appello contro la decisione di un gip di non disporre la custodia cautelare in carcere per i tre antagonisti arrestati in occasione degli scontri del 31 gennaio. Il ricorso dovrÃ  essere discusso davanti al tribunale del riesame.

Il giudice, dopo l’udienza di convalida degli arresti, aveva messo ai domiciliari il giovane grossetano considerato coinvolto nell’aggressione a un poliziotto; quindi aveva ordinato l’obbligo di firma quotidiano per i due dimostranti indagati per altri episodi. (ANSA

Articoli correlati

Violenze al corteo contro Milano-Cortina

Violenze al corteo contro Milano-Cortina

binari

Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: ipotesi sabotaggio

Askatasuna, poliziotto aggredito e preso a martellate a Torino

Violenze Torino, aggressori scarcerati. Meloni: “indignata”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *