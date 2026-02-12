Molteni (Lega): ‘sgomberare stabile occupato da CasaPound”

“Io sono contro tutte le occupazioni abusive, non c’è una occupazione di destra e una di sinistra. Quindi non ci sono sgomberi di destra o di sinistra. Chi occupa abusivamente commette un reato ma soprattutto lede un diritto di proprietà. Questo governo si è caratterizzato in questi anni per oltre 4.500 sgomberi, abbiamo introdotto norme nel pacchetto sicurezza. C’è Casapound e c’è anche lo Spin time”.

Così il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (deputato della Lega), rispondendo alla domanda di Askanews su quando si procederà allo sfratto di Casapound dallo stabile occupato in via Napoleone III a Roma.Tutto quello che è “occupazione illegale e abusiva è oggetto di attenzione da parte del governo. Su Casapound c’è un elenco degli immobili fatto dalla prefettura (dall’allora prefetto oggi ministro Piantedosi)”, ha aggiunto ribadendo:

“C’è Casapound come anche lo Spin time. Devono essere sgomberati tutti”.Non c’è una maggiore urgenza di intervenire dopo la sentenza di Bari? “Ci sono squadristi rossi e ci sono squadristi neri, le sentenze che vanno a condannare atti di violenza sono ben accette. Mi auguro che la stessa mano pesante ci sia anche nei confronti di chi ha preso a martellate i poliziotti”, ha concluso. (askanews)