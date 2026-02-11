Roma, lite tra nordafricani con mazza chiodata e coltelli

Nel pomeriggio di ieri – martedÃ¬ 10 febbraio – all’Esquilino, in via Filippo Turati Ã¨ scoppiata una lite tra due cittadini nordafricani

La zona conosciuta come area di spaccio e consumo di crack ed anche per questo quotidianamente presidiata dai caschi bianchi dei gruppi Sicurezza pubblica emergenziale e Sicurezza sociale urbana, ha visto l’intervento degli agenti, che allertati dalle grida e dalle segnalazioni dei cittadini, hanno sorpreso un 19enne tunisino, mentre colpiva con un bastone chiodato un 46nne marocchino il quale a propria volta si difendeva armato di coltelli.

Lite con i coltelli dietro al mercato

L’ntervento dei poliziotti locali, non ha placato perÃ² la furia del tunisino, che ha provato a scagliarsi anche contro gli agenti intervenuti usando violenza e resistenza agli stessi. Dopo le cure sanitarie presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni resesi necessarie per il cittadino marocchino.

Irregolare in Italia

Entrambi gli uomini, con numerosi precedenti penali per reati di furto, rapina e stupefacenti e che vedevano il Tunisino giÃ colpito da provvedimento di espulsione, sono stati denunciati in stato di libertÃ alla magistratura per i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione della normativa sulle armi.

www.romatoday.it