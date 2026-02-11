Nordio: ‘serve una direttiva sull’obbligo dell’azione penale’

“Nel mio libro non dico che debba essere abolita l’obbligatorietÃ dell’azione penale, ma dico che oggi Ã¨ diventata arbitraria. Essendoci molti processi da gestire, ogni pm sceglie come gli pare e quindi bisogna dare una direttiva omogenea perchÃ© nell’ambito dell’obbligatorietÃ dell’azione penale ci siano delle prelazioni.Â Non possono darla i singoli procuratori della Repubblica, altrimenti avremmo una Repubblica delle procure.

L’idea di D’Alema e della bicamerale era che la direttiva la desse il Parlamento. Secondo me potrebbe darla un organismo congiunto, potrebbe anche essere lo stesso Consiglio superiore della magistratura”, in “una congiunzione di energie”.

CosÃ¬ il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a La Torre e il Cavallo su Rai3. “La magistratura, piÃ¹ che aver proposto delle leggi, ha impedito ed ostacolato tutta una serie di riforme che sarebbero state necessarie. Ha cercato di ostacolare anche questa, ha ostacolato la Cartabia”, ha poi osservato il ministro. (ANSA).